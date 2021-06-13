Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig yolunda

Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Ligde oynadığı tüm maçları rakiplerine set vermeden kazanarak 2. Lig’e yükselme Play-Off maçlarına katılma hakkı kazandı. Statü gereği grup birincileri lige alındığı için sarı-mavili takının gelecek sezon 2. Ligde mücadele etmesi bekleniyor.

Serpil Karakakaş’ın antrenörlüğünde başarıdan başarıya koşan sarı-mavili kulübün kadın voleybol takımı, sırasıyla Silvan Gençlik, İçkale Gençlik ve Ergani Gençlik takımlarını set vermeden 3-0’lık sonuçlarla mağlup ederek firesiz şekilde grup şampiyonu oldu. 2. Lige yükselme Play-Off maçlarına katılma hakkı kazanan Bağlar Belediyespor’un Türkiye Voleybol Federasyonu’nun uyguladığı statü nedeniyle gelecek sezon 2. Lig’de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şampiyonluğu Başkan Beyoğlu’na hediye ettiler

Spora ve sporcuya verdiği destek ile bilinen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ergani Gençlikspor’la oynanan son maçta eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte tribündeki yerini alarak takıma destek verdi ve maçın ardında teknik heyet ve oyuncuları elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, antrenör Serpil Karakaş ve oyuncular, takıma olan desteğinden dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür ederek şampiyonluğu kendisine armağan etti.

Kupaları Başkan Beyoğlu takdim etti

Şampiyon takımın sporcuları maçın ardında tribünlerin önüne gelerek sevinçlerini Başkan Beyoğlu ile paylaştı. Oyuncuların bu davranışına alkışlarla karşılık veren Beyoğlu, daha sonra eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte sahaya inerek iki takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.

Önce Ergani Gençlikspor takımının yanına giden Başkan Beyoğlu, imzaladığı topu hediye ederek mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Başkan Beyoğlu, Bağlar Belediyespor’un şampiyonluk kupasını ve madalyalarını takdim ettikten sonra hatıra resmi çekti.

Kupa seremonisine Başkan Beyoğlu’nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu, Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Ergün, Kayapınar İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Veysi Koyun da katıldı.

Başkan Beyoğlu, maçın ardında iki takımın oyuncularına yemek verdi.