Bağlar Belediyespor filede Mardin’e şans tanımadı

2. Lig’de yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, 7. hafta karşılaşmasında Yeni Mardinspor’u 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Bağlar Belediyespor, rakibini 25-12, 25-15 ve 25-13’lük set sonuçlarıyla farklı yendi.

5. galibiyetini elde eden Bağlar Belediyespor, zirve iddiasını sürdürdü.