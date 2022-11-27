Bağlar Belediyespor , Cizre’de galibiyeti koruyamadı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor, 9.hafta karşılaşmasında deplasmanda Cizre Serhatspor’la 2-2 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup’ta 9.hafta maçları tamamlandı.

Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, deplasmanda Cizre Serhatspor’u yenişemedi.

Cizre İlçe Stadyumu’nda oynanan maç büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip 8.dakikada Hidayet Uca ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bağlar Belediyespor, 24.dakikada Azad Baran’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Cizre Serhatspor, bu gole 45.dakikada Hidayet Uca ile cevap verdi ve ilk 45 dakika 1-1 tamamlandı.

Bağlar Belediyespor, 56.dakikada Uğur Yöntürk’le bir kez daha öne geçti:1-2

75.dakikada Rudbeddin Aytaş, Cizre ekibi adına beraberlik golünü kaydetti ve mücadele 2-2 sona erdi.

Puanını 16’ya çıkaran Bağlar Belediyespor, gelecek hafta Diyarbakır’da Mardin 1969Spor’la karşı karşıya gelecek.

Yenişehir Belediyespor farklı kazandı

Diyarbakır temsilcilerinden Yenişehir Belediyespor, Seyrantepe Tesisleri’nde ağırladığı maçta Yüksekova Belediyespor’u 4-1 yenerek puanını 15’e yükseltti.

Çınar Belediyespor, kendi sahasında Batman 72Belediyespor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı.

Van Gölü Sportif Faaliyetler’e deplasmanda 2-0 yenilen Erganispor, 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erganispor ile Yenişehir Belediyespor Diyarbakır derbisinde kozlarını paylaşacak.

Çınar Belediyespor ise deplasmanda Şırnak İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.