banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
En güzel hediyeyi annesine o verdi
En güzel hediyeyi annesine o verdi
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan yeniden Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Bağlar Belediyesporlu milli sporcu Sena Kızılaslan bir kez daha Türkiye şampiyonu olarak Diyarbakır’ın ismini zirveye taşıdı. Şampiyon sporcu, başarısını bugüne kadar kendisine sahip çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na armağan etti.

DİYARBAKIR 07.05.2022, 11:15
Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan yeniden Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Bağlar Belediyesporlu milli sporcu Sena Kızılaslan bir kez daha Türkiye şampiyonu olarak Diyarbakır’ın ismini zirveye taşıdı. Şampiyon sporcu, başarısını bugüne kadar kendisine sahip çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na armağan etti.

Bağlar Belediyespor’un daha önce de Türkiye şampiyonluğu yaşayan milli sporcusu Sena Kızılaslan, karatede bir kez daha Diyarbakır’a şampiyonluk kazandırdı. Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda 59 kiloda yarışan Sena Kızılaslan, bütün rakiplerini geride bırakarak Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa uzandı.

"Şampiyonluğu başkanıma ve memleketime armağan ediyorum "

Altın madalyanın sahibi olan Sena Kızılaslan, şampiyon olduğunun kesinleşmesinden sonra antrenörü Mehmet Yazar’a sarılarak büyük sevinç yaşadı. Duygusal anlar yaşayan milli takım ve Bağlar Belediyespor antrenörü Yazar, bu başarının ciddi bir emek ve özveri sonucu geldiğini ifade ederek Sena Kızılaslan’ı kutlayıp maddi ve manevi desteğinden ötürü Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Bir kez daha Türkiye şampiyonluğu gibi önemli bir başarıyı Diyarbakır’a kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Sena Kızılaslan, "Hem bana hem spora ve sporcuya destek veren, maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda yer alan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na ve kimliğini taşımakla gurur duyduğum memleketim Diyarbakır’a armağan olsun. Üzerimizde büyük emeği olan Mehmet Yazar, Ahmet Yazar ve Ayşe Meryem Yazar hocalarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu başarı bizi gururlandırdı"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şampiyon sporcu Sena Kızılaslan ve başarıda pay sahibi olan antrenörleri tebrik etti. Beyoğlu, "Spora ve sporcuya her zaman tam destek veriyoruz. Gençlerin sporda başarılı olarak memleketimizin ismini zirveye taşımasını önemsiyoruz. Sena Kızılaslan kızımızın Türkiye şampiyonu olmak gibi son derece anlamlı olan bir başarı elde etmesi haklı bir sevinç meydana getirdi. Sporcumuzu en kalbi duygularımla tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:13
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Karagümrük 36 56
6. Alanyaspor 35 55
7. Beşiktaş 35 54
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 35 44
10. Aston Villa 34 43
11. Brentford 36 43
12. Newcastle 35 43
13. Leicester City 33 42
14. Crystal Palace 35 44
15. Southampton 36 40
16. Burnley 35 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 35 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 35 44
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Granada 35 34
17. Mallorca 35 32
18. Cadiz 34 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 34 28
17°
açık