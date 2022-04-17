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Bağlar Belediyesi’nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ekipleri, park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
DİYARBAKIR 17.04.2022, 11:27
Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ekipleri, park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına rağmen ilçe genelindeki parklarda çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şefi Sahip Yıldırım, çalışmaların hem gündüz hem iftardan sonra yapıldığını ifade ederek, Ramazan ayında iftardan önce ve sonrasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yıldırım, çim ve ağaç bakımından park içi temizliğe kadar görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.