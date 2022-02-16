Bağlar Belediyesi’nin açtığı Kur’an-ı Kerim kursları, ev hanımlarından çocuklara kadar umut oldu

AK Partili Bağlar Belediyesi’nin belediye bünyesindeki eğitim ve kadın aile merkezlerinde açtığı Kur’anı Kerim kursları, dini eğitim almak isteyen ev kadınları ve çocuklar için umut oldu.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan genel, mesleki, teknik ve beceri kazandırma kursları arasında yer alan Kuran’ı Kerim kursları her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Belediye’ye ait 4 merkezde ücretsiz olarak verilen kurslara 10 günde 150 kişi katılım gösterirken, Kur’an Kerim eğitimi almak isteyen çocuklar ve ev kadınlarının ilgisi sevindiriyor. Çocukların okula gidiş ve geliş saatlerine göre programlanan kurslar haftanın 5 günü gerçekleşirken, açık tutulan kayıtlar nedeniyle katılım sayısının önümüzdeki günlerde rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

8 uzman hoca tarafından verilen eğitimin çok faydalı sonuçlar sağladığını belirten Kuran’ı Kerim eğitmeni Sıddıka Duran, bu sayede aile bütçesine katkıda bulunma imkanı da bulduklarını ifade etti.