Bağlar belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz eğitim seti

AK Partili Bağlar Belediyesi, modern teknolojik imkanlarla donatılan eğitim merkezi ve kütüphanede ücretsiz olarak yararlanan üniversite adayı 300 öğrenciye ücretsiz Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) eğitim setleri dağıttı.

Eğitime desteklerini sürdüren Bağlar Belediyesi, Modern teknolojik imkanlarla donatılan eğitim merkezi ve kütüphaneden ücretsiz olarak yararlanan üniversite adayı 300 öğrenciye ücretsiz TYT ve AYT eğitim setleri dağıttı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, milletin kaynakları milletin evlatlarına feda olsun ifadelerinde bulundu. Milli ve şuurlu gençlik yetiştirmek için eğitme olan desteklerinin yeni adımlar devam edeceğini belirten Başkan Beyoğlu, “İhtiyaç sahibi öğrencilerin iyi koşullarda eğitim almasına imkan tanımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında hizmete açılan ücretsiz eğitim merkezimiz teknik imkanlarla modernize edilen kütüphane, yüzlerce öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor. Uzman öğretmenlerin görev yaptığı merkezde yürütülen başarılı program ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz TYT ve AYT soru bankaları ile konu anlatımlı kitaplardan oluşan eğitim setlerini 300 öğrencimize hediye ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim konusundaki hassasiyetini biliyorsunuz. Kitapların ücretsiz olmasından ücretsiz eğitim veren kurs merkezlerine kadar son 19 yılda gençlere devasa imkanlar sağlandı” dedi.