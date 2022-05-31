Bağlar Belediyesi’nden üniversite adaylarına hizmet

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde üniversite adaylarına ücretsiz seri deneme hizmeti vermeye başladı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, tüm giderlerini karşılayarak öğrencilere ücretsiz hizmet verdiği eğitim merkezi sınırsız hizmetlerle eğitim camiasının rol modeli, maddi imkanı olmayan öğrencilerin de ilgi odağı oldu. 2019 yılında teknik imkanlar ve restorasyon çalışmalarıyla modernize edilen eğitim merkezinde tam gün örgün eğitim alan, alanında uzman öğretmenlerin nezaretinde geleceğe hazırlanan öğrencilerin eğitim seti ve benzer tüm ihtiyaçları da belediye tarafından karşılandı. Bu hizmetlere yaklaşan YKS öncesinde seri deneme sınavları da yine ücretsiz hale getirilerek yeni bir hizmetin eklendiği bildirildi.

2019 yılından bu yana 650 öğrencinin ücretsiz TYT-AYT kurslarından yararlandığı merkezde 80 öğrenci Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuma hakkı kazandı, diğer öğrencilerin çoğunluğu da üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti. Haziran ayında yapılacak YKS’de Bağlar Belediyesi Ücretsiz Eğitim Merkezi’ndeki TYT-AYT kurslarında hazırlanan 190 öğrenci üniversite okuma hayali için ter dökecek. Sınav öncesinde sosyal faaliyetlerle stres atmaya çalışan öğrenciler belediyenin imkanlarıyla düzenlenen etkinliklere katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek Esma’ül Hüsna sergisini ziyaret etti.

2019 yılında eğitim merkezi bünyesinde modernize edilerek öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphaneyi 3,5 yılda 26 bin 350 öğrenci ziyaret ederek ders çalışma ve kaynak kitap imkanlarından ücretsiz olarak yararlandı. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber 2022 yılının ilk 5 ayında 7 bin 100 kişi kütüphane hizmetinden yararlanarak bu alanda rekor kırıldı.

“Bir hayali gerçeğe dönüştürdük”

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi insan sayısının fazla olduğu ilçede bir hayali gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, “Burası bizim için bir eğitim merkezinden çok daha fazlası anlamına geliyor. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Hepsi bizim evlatlarımız. Bu bölgenin ve ülkemizin aydınlık, şuurlu geleceği olacaklar. Hayırlı insanlar olarak Türkiye’nin geleceğine damga vuracaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz. Göreve geldiğimizde bu alanda bir açık tespit ettik ve hemen çalışma başlattık. Rabbime binlerce kez hamdolsun bu hizmeti vererek hem çocuklara hem ailelerine umut olduk. Biz, bu gücü gençlerimizin geleceği için her türlü imkanı seferber eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyoruz. Hayallerinin gerçeğe dönüşmesi duasıyla hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum” dedi.