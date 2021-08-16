Bağlar Belediyesi’nden üniversite adayları için dev ücretsiz eğitim hizmeti

Diyarbakır’ın AK Parti’li Bağlar İlçe Belediyesi, 2019 yılında uygulamaya başladığı ücretsiz TYT-AYT kurslarına yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edecek. Kayıt işlemleri, 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

Bağlar İlçe Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik TYT-AYT kurslarına yeni dönemde de devam etme kararı aldı. Daha önce kütüphane olarak hizmet verirken Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla modernize edilerek hem eğitim merkezi hem de kütüphane olarak işlev görecek hale getirilen Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki eğitim merkezinde ücretsiz kursların üçüncü yılı için kayıt işlemlerine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek yeni eğitim ve öğretim yılına paralel olarak kurslarda eğitim başlayacak. Kayıt konusunda kota ve sınırlama konulmazken, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen lise mezunu olması kesinleşmiş tüm üniversite adaylarının kaydedileceği bilgisi verildi.

Tüm ihtiyaçlarını belediye ücretsiz karşılıyor

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından alanında uzman öğretmenler görevlendirilerek desteklenen proje ilk iki yılında ulaştığı başarı ile dikkat çekerek halkın, öğrencilerin ve velilerin takdirini topladı. Kurslara katılan öğrencilerin önemli bir bölümü Türkiye’nin önemli üniversitelerine yerleşti.

“Bizim için bir tek gencimizin hayallerine kavuşması dahi anlamlıdır”

İnsana ve eğitime yapılan yatırımı çok değerli görerek iki yıl önce başlattıkları eğitim kurslarının hizmet ağını genişleterek devam etmeyi kararlaştırdıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Öğrencilerimizin huzurlu, sağlıklı ve en ideal koşullarda üniversite sınavlarına hazırlanması için tüm ayrıntıları düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Kayıtlar için herhangi bir kota ve sayı sınırlaması koymadık. Lise mezunu, ihtiyaç sahibi herkesi bu güzel hizmete dahil etmek için tüm imkanlarımızı zorlayacağız. Bizim için bir tek gencimizin hayallerine kavuşması dahi anlamlıdır” dedi.