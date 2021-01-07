Bağlar Belediyesinden tutuklu ve hükümlülere nikah kolaylığı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 2020 yılında bin 500 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi. Bu işlemlerin 20’si ceza ve tutuk evlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerden oluştu. Başvuru işlemlerini tamamlayan tutuklu ve hükümlülerin nikah işlemleri bu kurumlara giden evlendirme memurları tarafından kıyıldı.

Bağlar Belediyesi, çeşitli suçlardan dolayı ceza ve tutuk evlerinde kalan tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor. 2020 yılında bu şekilde 20 çiftin nikah işlemleri ceza ve tutuk evlerinde kıyıldı. Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, evlenmek için başvuran çiftlerin işlemlerini tamamlandıktan sonra beraberindeki ekiple cezaevi ve tutukevlerine giderek yasal prosedür çerçevesinde çiftlerin nikahını kıydıklarını bildirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanması yönünde kendilerine talimat verdiğini belirten Taşkent, bu yüzden pandemi sürecinin dezavantajlarına rağmen 2020 yılında 1500 çiftin nikahını kıyarak ciddi bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Tutuklu ve hükümlüler için özel hizmet

Ceza evlerine giderek orada kalan hükümlü ve tutukluların nikah işlemlerini tamamladıklarını kaydeden Taşkent, "Belediyemize başvuran çiftlerin önce taleplerinin uygun olup olmadığını inceliyoruz, daha sonra pandemi sürecinden kaynaklanan tüm önlemleri yerine getirerek nikah kıyma işlemlerini yerine getiriyoruz. Ailelerin belediyemizden memnun bir şekilde ayrılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu konuda zaten Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı var. Hükümlü ve tutukluların durumu biraz da özel. Başvurularını aldıktan sonra kendimiz ceza ve tutukevlerine giderek nikah işlemlerini tamamlıyoruz. 2020 yılında 20 tutuklu ve hükümlünün nikah işlemlerini yerine getirdik" dedi.