Bağlar Belediyesinden tatlı imalathanelerine bayram denetimi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tatlı imalathanelerini denetleyerek hijyen kurallarına uymayanlar hakkında tutanak tutup uyarılarda bulundu. Ekipler, kurallara uydukları gözlenen imalathanelerin yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tatlı imalathaneleri bayram öncesinde sıkı bir şekilde denetleniyor. Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin her tarafına yayılarak günlük olarak hijyen ve genel sağlık kurallarını mercek altına alarak imalathaneleri kontrolden geçiriyor. Hijyen kurallarına uymayan imalathanelerin eksikleri tespit ederek tutanak tutan ekipler, hijyen belgesi olmayan personel çalıştıran imalat yerleri hakkında da ayrıca yasal işlem uyguladı.

’’Hijyen kuralları hayati önem taşıyor’’

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram öncesinde sıklaştırdıkları denetimlerin bayram süresince devam edeceğini söyledi. Beyoğlu, ’’Esnafımıza ceza verme derdinde değiliz. Vatandaşımızın sağlığını korumak için bu kontrolleri yapıyoruz. Son derece hassas olan bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Bu yüzden imalathane esnafımızdan hem kendileri hem vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz’’ diye konuştu.