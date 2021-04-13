Bağlar Belediyesi’nden Ramazan’da kırsalda hizmetlere devam

Diyarbakır AK Partili Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine yönelik yeni yol yapma ve mevcut yolların bakımıyla ilgili çalışmalarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Halk arasında Alatosun olarak bilinen Karacadağ Mahallesi’ne bağlı 100 haneli Terhane Mezrasında birçok bölgede ilk kez yeni yollar açılıyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun bu yerleşim yerlerine yaptığı ziyaretler sırasında muhtarlar ve vatandaşlar tarafından dile getirilen kırsal mahalle ve mezralardaki ulaşım sorunlarını çözmeye devam ediyor. Çalışmaların Ramazan ayında da devam edeceği ifade edildi. Bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında Karacadağ Mahallesi’ne bağlı Terhane Mezrası’nda birçok noktada ilçe tarihinde ilk kez yol hizmeti kazandırılıyor.

Kırkkoyun Mahallesi’ne yeni yollar

Çalışmaların yoğunlaştığı bir diğer bölge ise Kırkkoyun Mahallesi’ne Tareş Mezrası. Burada da belediye ekipleri bir yandan vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere yeni yollar açarken, diğer yandan da mevcut yollar modernize ediliyor. Ramazan ayında hizmetlerin kesintiye uğramayacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Milletimize layık olduğu hizmeti kazandırmak amacıyla gayretli bir şekilde çalışan ekiplerimizin mücadelesiyle inşallah bu mübarek ayda da ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.