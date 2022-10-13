Bağlar Belediyesinden meslek kurslarına destek

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi kadın ve erkek 32 öğrencinin katılımıyla faaliyet gösteren halı dokumacılık ve görsel sanatlar kursu, mesleki eğitim vermenin yanı sıra bölge halkının istihdam ve ekonomik hayata atılarak kendi ayakları üzerinde durmasına imkan sağlıyor.

Bağlar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren kurs merkezlerine desteklerini esirgemiyor. Birçok dokumacılık branşında çalışmaların yapıldığı kursa katılanlara sürecin sonunda belge ve diploma veriliyor.

Temel gayelerinin Bağlar’daki gençlerin ekonomik özgürlüklerini elde etmelerinin önünü açmak olduğunu ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bir insanın bile geleceğini kurtarmasına vesile olursak çok mutlu oluruz. Devletimiz ve hükümetimiz bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin önüne açacak her türlü irade ve desteği ortaya koymaktadır. Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.

Kurs hocası Selvihan Taş, kurs sayesinde çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklara buluşmasının önüne de geçtiklerini söyledi. Taş, "Kursumuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet ediyor. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bize çok destek oluyor. Başkanımıza ve bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Her yaştan insan burada eğitim alarak iş hayatına atılarak kendi ayakları üzerinde duruyor. Çocuklarınızı buraya tespit ve teşvik ederek kötü alışkanlıklara bulaşmalarının da önüne geçiyoruz" şeklinde konuştu.