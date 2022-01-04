Bağlar Belediyesinden etiket denetimi

Diyarbakır’da AK Partili Bağlar Belediyesi gıda marketlerine yönelik etiket denetimlerine devam ediyor.

Bağlar Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla ilçede gıda ürünlerini satan marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 90 kişilik zabıta ekipleri, ilçenin yeni yerleşim bölgesi olan Bağcılar Mahallesinde etiket denetimi gerçekleştirdi. İş yeri yönetici ve personelini uyaran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutarak ilgili kuruluşlara bildirdi.

Aynı ürünlerin farklı fiyatlarla satıldığına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendirildi.