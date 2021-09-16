Bağlar Belediyesinden ’Engelli dostu belediyecilik’ hizmetleri

AK Partili Bağlar Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde görme engelliler için kaldırım bandajları inşa ederek takdir toplayan belediyecilik örneği ortaya koyuyor.

Son olarak Bağcılar Mahallesinde bulunan Diyala Parkı’nda kaldırım bandajları yola eklemlenerek görme engelli vatandaşların günlük yaşam koşulları kolaylaştırıldı. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları bütün iş ve işlemlerde engellilerin yaşamına dokunmaya çalıştıklarını belirterek, ”Biz onları engelli olarak değil, en değerli ve en özel kesim olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirdiği ulaşım alt yapı ve üst yapı projelerinde engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran uygulamalara yer vermeye devam ediyor. Yol projelerinin yanı sıra kaldırım ve parklarda kaldırım bandajları inşa eden belediye ekipleri, görme engelli vatandaşların kolaylaştıran çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaların son örneği Bağcılar Mahallesinde bulunan Diyala Parkı’nda hayata geçirildi.

Görme engelli bireylerin güvenli bir şekilde gidecekleri istikamette yönlendirilmeleri amacıyla kaldırımlara sarı renkli hissedilebilir kılavuz izli görme engelli bandı döşenirken, güvenli bir şekilde durmalarını veya yön değiştirmelerini sağlamak amacıyla da uyarı işaretleri bırakıldı.

“Engelli kardeşlerimiz için ne yapsak az gelir”

Engelli vatandaşlara karşı önemli sorumlulukları bulunduğunu belirten Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yüzden hayata geçirdikleri tüm ulaşım projelerinde engellileri öne çıkaran ayrıntılara yer verdiklerini söyledi. Beyoğlu, ”Biz bu kardeşlerimiz için ne yaparsak az gelir. Onlara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda engelli kardeşlerimizin önünü açan ve yaşamlarını kolaylaştıran cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetlerine şahit olduk. Biz de belediye olarak yaptığımız tüm çalışmalarda engelli kardeşlerimizin haklarını koruyarak bu düşünceye hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.