Bağlar Belediyesi’nden depremden etkilenen çocuklara giysi desteği

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi aralarında depremlerden etkilenen çocukların da bulunduğu 102 vatandaşa giyim desteği sağladı.

Bağlar Belediyesi, toplam 18 aileden oluşan 66’si çocuk olmak üzere ihtiyaç sahibi 102 vatandaşa yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Belediyenin Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma Mağazası aracılığıyla gerçekleştirilen giysi desteği için düzenlenen organizasyona katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin titizlikle tespit edilerek bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Giyim desteği sağlanan aileler arasında depremden etkilenen vatandaşların da bulunduğunu ifade eden Başkan Beyoğlu, desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Beyoğlu, “Bugün toplam 18 aileden oluşan 66’sı çocuk olmak üzere 102 vatandaşımıza destek sağlamanın heyecanını yaşadık. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında vatandaşlarımıza her konuda destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çocukların yanı sıra anne ve babalarını da giyim desteğinden faydalandırıyoruz" dedi.