Bağlar Belediyesinden dar sokaklarda genişletme çalışması

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, olumsuz fiziki koşullarından dolayı acil durumlarda ambulans ve itfaiye gibi hizmet araçlarının girmekte zorlandığı eski Bağlar bölgesindeki sokakları genişletme çalışmaları gerçekleştirerek ulaşım ve trafik için uygun hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden harabe yapılar şikayet üzerine tespit çalışması yapılarak yıktırılıyor. Temizlenen bölgelerde temel oluşturma çalışmaları yapılarak dar olan sokaklar genişletiliyor. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kalabalık nüfuslu mahallelerinden olan Mevlana Halit Mahallesi’nde 150, 378, 379, 380,381,382 ve 383. Sokaklar olmak üzere toplam 7 sokakta yaptığı çalışmalarla daha önce ambulans ve itfaiye gibi hizmet araçlarının giremediği bu alanları ulaşım ve trafik akışı için elverişli hale getirdi.

Bazı sokaklarda tahrip olarak kullanılamaz hale gelen parke taşları yenilenirken, genişletme çalışması yapılan bazı sokaklar ise ilk kez parke taşlarıyla döşendi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun gerçekleştirdiği mahalle ve ev ziyaretleri sırasında vatandaşlardan gelen talep üzerine tespit edilen eksikliklerin, Başkan Beyoğlu’nun talimatıyla başlatılan çalışmalarla kısa sürede tamamlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dar sokaklardan dolayı eski Bağlar bölgesinde birçok hizmetin verilmesinde sıkıntılarla karşılaştıklarını belirten Beyoğlu, “Çarpık kentleşmeden dolayı hepsini dönüştürmek oldukça zor. Buna rağmen imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sokak ve kaldırımları genişletmeye, yenilemeye gayret ediyoruz. Mevlana Halit Mahallemizde 7 sokakta genişletme, parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik. Bulduğumuz her fırsatı vatandaşımızın huzuru için değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.