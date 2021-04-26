Bağlar Belediyesinden ailelere dinlenme, çocuklara spor imkanı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin 6 bin 500 metrekarelik alanda kazandırdığı park çok yönlü özelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Kompleks şeklinde inşa edilen parkta aileler için dinlenme alanları, çocuklar ve gençler için de spor sahaları yer alıyor.

Bağlar Belediyesinin Bağcılar Mahallesi’ne kazandırdığı yeni park projesi çok amaçlı yönleriyle bölge halkının beğenisini kazandı. Belediyenin kendi imkanlarıyla hazırlayarak tamamladığı 6 bin 500 metrekarelik projede sentetik futbol sahasının yanı sıra voleybol ve basketbol sahaları ile yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru da yer alıyor. Bölgedeki çocuklar ve gençler, bu tesislerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Parkın içinde aileler, çocuklar ve yaşlılar için farklı sosyal donatı ve dinlenme alanları da öne çıkıyor.

"Kaliteli yaşam imkanı sunuyoruz"

Yapımı tamamlanan park projesinin son halini inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çok amaçlı olarak tasarlanan parkın vatandaşlara farklı seçeneklerde dinlenme ve eğlenme imkanı sunduğunu söyledi. Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli yaşam koşullarına erişebilmelerine olanak tanımak için çok amaçlı projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bağlar’ımıza güzellik ve yeşil alan katıyoruz. Bu parkımızı da çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek hazırlayarak kendi imkanlarımızla hizmete sunduk" dedi.