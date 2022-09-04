Bağlar Belediyesin bünyesinde çocuklara Kur’an’ı Kerim dersi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu talimatıyla belediyenin Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde açılan Kur’an’ı Kerim kursuna katılan çocuklar 7 aylık eğitim programı ile Kur’an’ı Kerim’i hatmetme başarısını gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede eğitimin gelişmesi için mesleki beceri ve okumaya yönelik kursları hayata geçirmesiyle öne çıkan Bağlar Belediyesi, 7 ayda 150 Kur’an’ı Kerim bülbülü yetiştirdi.

Kur’an’ı Kerim, edebî mahşere ve Hazreti Muhammed’in (SAV) hayatını konu alan eğitimleri başarıyla tamamlayan çocukların başarısı gururlandırdı.

Böyle bir imkanı sağladığı için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür eden Ahmet Enes Çınar, "Hocalarımız da çok emek verdi. Annemle beraber öğrenmek tarif edilemez bir duygu. Benim için çok güzel oldu. İnşallah ben de insanlara dinimizi ve Kur’an’ı Kerim’i öğretirim" dedi.

Oğlunun kendisinden daha azimli ve başarılı olduğunu aktaran anne Şaristan Çınar, "Oğlumun heyecanı ve öğrenme isteği beni de motive etti. Belediye çok güzel bir hizmet verdi. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve emek veren hocalardan Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Kurs hocası Sıddıka Duran, 7 ay boyunca büyük bir emek verdiklerini dile getirerek, çocukların bu süreçte Kur’an’ı Kerim’i başarıyla hatmetme oranının yüzde 80’e ulaştığının altını çizdi.

Çok başarılı öğrenciler yetiştiğini kaydeden Duran, "Bağlar Belediyesi’nin bu hizmeti, dinini ve kitabını öğrenmek isteyen aileler için çok büyük bir fırsat ve değerli bir hizmet. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu her türlü imkanı sağladı. Gelip ziyaret etti, her zaman ilgilendi. Çok zeki çocuklar var. Kur’an’ı Kerim’i tecvitli olarak öğrendiler. Anneleriyle beraber katılan çocuklar oldu. Sınavda birinci olan Ahmet Enes ve annesi gibi. Bu kardeşimize birinci olduğu için Kur’an’ı Kerim rahlesi hediye ettik, diğer çocuklarımıza da Kur’an’ı Kerim’i hatmetmelerinin hatırası olarak rozet taktık. Bu güzel hizmetlerin devam etmesini diliyoruz. Milletimizin buna ihtiyacı var" diye konuştu.