Bağlar Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda üst yapı yenileme hizmetlerine devam ediyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çarpık kentleşme nedeniyle özellikle kış döneminde vatandaşların yaşam koşullarını güçleştiren eski Bağlar bölgesinde zamanla tahrip olan üst yapıyı yenileme çalışmaları yürütüyor.

Kaynartepe Mahallesi’nde 276.Sokak’ta yıpranmak ulaşım için elverişsiz hale gelen parke taşlarını titiz bir çalışma ile yenileyen belediye ekipleri, kanalizasyon alt yapısında kullanılan rögarların çevresini de kapatarak oluşan görüntü kirliliğine son verdi.

Yapılan bu hizmetlerin belediyenin kendi ekipleri ve imkanlarıyla yapıldığını ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Mahallelerimizde oluşan ihtiyaç ve buralarda ikamet eden vatandaşlarımızın talebi üzerine zaman kaybına mahal vermeden bu hizmetleri pratik belediyecilik anlayışımızla yerine getiriyoruz " ifadelerinde bulundu.