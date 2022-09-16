Bağlar Belediyesi seferber oldu, tahrip yollar yenileniyor

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tahrip olan yollar yenileniyor, sokak araları parke taşlarıyla döşeniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 250 bin vatandaşın yaşadığı ve 1990’lı yıllardan sonra kırsaldan şehir merkezine doğru yaşanan kontrolsüz göçün merkezi haline gelmesiyle bilinen eski Bağlar bölgesinde belediyenin gerçekleştirdiği üst yapı yenileme hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülüyor. Eski yapılar ve çarpık kentleşmenin hakim olduğu bölgede son olarak Selahaddin Eyyubi ve Körhat Mahallelerindeki kaldırımlar ve ara sokaklar yenilenerek parke taşlarıyla ulaşım ve yaya geçitleri için elverişli hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak bölgede çalışma yaptığını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehir planlamasında kimi zaman kendi sorumluluk alanlarına girmeyen bölgelerde de sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. İlçe merkezindeki 12 mahallenin tamamında bu hizmetleri ayrımsız olarak sürdürdüklerini belirten Beyoğlu, “Şehrimizin gelişen yüzü Bağcılar ve çarpık kentleşmeden dolayı geri kalmış olan eski Bağlar bölgemiz olmak üzere iki farklı bölgemiz var. Biz hepsine eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Uzun yıllara dayanan sorunlar var. Hepsini kısa zamanda çözmek zor olsa da biz geride kalan 3,5 yılda çok büyük mesafe kat ettik. Eski Bağlar bölgesinde belediyemizin sorumluluk alanına giren her tarafa dokunduk” dedi.

Sadece Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 2022 yılından şu ana kadar 8 bin 600 metre kare parke taşı ve 2 bin 734 metreküp bordur döşediklerini hatırlatan Başkan Beyoğlu, “Bu bile bu alanda ne kadar hizmet kazandırdığımızı gösteriyor. Diğer mahallelerimizde de ilçe tarihinin en fazla hizmetini kazandırdık. Kimi zaman belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen yerlerin sorunlarını da çözüyoruz. Önemli olan halkımızın hak ettiği hizmetleri almasıdır. Her gün sokak sokak geziyorum ve sorunları halkımızla beraber istişare ediyoruz. Bizim görmediklerimizi de vatandaşlarımız iletiyor, onları da memnuniyetle çözüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Çünkü biz kendimizi bu halkın hizmetkarı olarak görmekteyiz. Bizim için makam ikinci planda kalır” ifadelerinde bulundu.