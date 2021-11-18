banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor

Bağlar Belediyesi projeyi hazırladı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk kazmayı vuruyor

Çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Diyarbakır’ın Bağlar bölgesini dönüştürmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım 19 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR 18.11.2021, 15:56
Bağlar Belediyesi projeyi hazırladı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk kazmayı vuruyor

Çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Diyarbakır’ın Bağlar bölgesini dönüştürmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım 19 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin hazırladığı projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardında projenin inşa aşaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. İlk etabı Kaynartepe Mahallesi’nde uygulanmaya başlanacak olan Kentsel Dönüşüm projesi için çok önemli bir aşamaya gelindi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelmesinin ardında ilk iş olarak Bağlar’ın çarpık kentleşmeden kurtularak modern bir yapıya dönüşmesi için çalışma başlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle hazırlanan proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Bağlar Belediyesi ile ortak yürütülen ön hazırlıkların ardında yarın bölgede ilk yıkım gerçekleştirilerek önemli bir aşamaya geçilmiş olacak. Projenin ön hazırlıkları ve fiyat tespit çalışmaları başarılı bir boyuta ulaşırken, ilk yıkımın ardında kısa zamanda anlaşma sağlanan diğer hak sahiplerine ait yapıların da yıkılmasıyla proje hızlandırılmış olacak.

“Kentsel dönüşüm projesi kabul edilen ilk belediye olduk”

Bağlar’ın hayali olan projede bu aşamaya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yarım asırlık hayal gerçekleştiğini belirtti. Beyoğlu, “Bağlar halkının aslında hak etmediği bu olumsuz tablodan kurtulması adına göreve gelir gelmez başlatarak kararlı bir şekilde yürütmüş olduğumuz bu mücadelede çok şükür bu kentin evladı olarak görevimizi başarıyla yerine getirdik. Bağlar Belediyesi olarak projemizin onaylanmasından sonra iş Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’mıza geçti. Çünkü bu işin mali yükü ağır ve belediye karşılayamaz. En büyük teşekkürümüz bu projelerin mimarı olan, aydınlık ve kalkınmış bir Türkiye için bu anlamda adeta devrim yapan Cumhurbaşkanımızadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bu konuda hep destek oldu. Her türlü çaba ve çalışmamızı, talebimizi destekledi. Bakanımız ve hemşehrimiz Mehmet Mehdi Eker ilk günden bu aşamaya kadar projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği sağladı. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese Bağlar halkı adına teşekkür ediyorum. Bağlar’ımız Allah’ın izniyle hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz modern şehir yapısına kavuşacaktır” dedi.

Bakan Kurum’a teşekkür ziyareti

Bu arada, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Ankara’daki bakanlık makamında ziyaret ederek kentsel dönüşüm projesi nedeniyle teşekkür etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6