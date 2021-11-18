Bağlar Belediyesi projeyi hazırladı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk kazmayı vuruyor

Çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Diyarbakır’ın Bağlar bölgesini dönüştürmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım 19 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin hazırladığı projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardında projenin inşa aşaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. İlk etabı Kaynartepe Mahallesi’nde uygulanmaya başlanacak olan Kentsel Dönüşüm projesi için çok önemli bir aşamaya gelindi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelmesinin ardında ilk iş olarak Bağlar’ın çarpık kentleşmeden kurtularak modern bir yapıya dönüşmesi için çalışma başlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle hazırlanan proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Bağlar Belediyesi ile ortak yürütülen ön hazırlıkların ardında yarın bölgede ilk yıkım gerçekleştirilerek önemli bir aşamaya geçilmiş olacak. Projenin ön hazırlıkları ve fiyat tespit çalışmaları başarılı bir boyuta ulaşırken, ilk yıkımın ardında kısa zamanda anlaşma sağlanan diğer hak sahiplerine ait yapıların da yıkılmasıyla proje hızlandırılmış olacak.

“Kentsel dönüşüm projesi kabul edilen ilk belediye olduk”

Bağlar’ın hayali olan projede bu aşamaya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yarım asırlık hayal gerçekleştiğini belirtti. Beyoğlu, “Bağlar halkının aslında hak etmediği bu olumsuz tablodan kurtulması adına göreve gelir gelmez başlatarak kararlı bir şekilde yürütmüş olduğumuz bu mücadelede çok şükür bu kentin evladı olarak görevimizi başarıyla yerine getirdik. Bağlar Belediyesi olarak projemizin onaylanmasından sonra iş Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’mıza geçti. Çünkü bu işin mali yükü ağır ve belediye karşılayamaz. En büyük teşekkürümüz bu projelerin mimarı olan, aydınlık ve kalkınmış bir Türkiye için bu anlamda adeta devrim yapan Cumhurbaşkanımızadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bu konuda hep destek oldu. Her türlü çaba ve çalışmamızı, talebimizi destekledi. Bakanımız ve hemşehrimiz Mehmet Mehdi Eker ilk günden bu aşamaya kadar projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği sağladı. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese Bağlar halkı adına teşekkür ediyorum. Bağlar’ımız Allah’ın izniyle hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz modern şehir yapısına kavuşacaktır” dedi.

Bakan Kurum’a teşekkür ziyareti

Bu arada, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Ankara’daki bakanlık makamında ziyaret ederek kentsel dönüşüm projesi nedeniyle teşekkür etti.