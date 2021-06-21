Bağlar Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Diyarbakır’da bin 300 personeliyle 400 binden fazla nüfusa sahip ilçeye birçok alanda hizmet eden AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, çeşitli kademelerde görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla periyotlar halinde eğitim çalışması başlattı.

Yaklaşık 400 bin nüfusu ile Türkiye’de 36 ilden büyük olan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yoğun iş yükü karşısında personelin bilinçli ve tedbirli davranmasını sağlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği alanlarında eğitim süreci başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla başlatılan çalışmalarla bin 300 personeli bulunan belediyede birçok departmanda çalışan personel, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği belediyenin iş güvenliği uzmanları tarafından periyotlar halinde eğitim sürecinden geçirilecek. Eğitim kapsamında çalışanların sorumlulukları ve hakları konusunda bilgilendirilmeleri sağlanarak tüm çalışanları kapsayacak şekilde yapılan işlerin tehlike sınıfına göre eğitimler sürdürülecek.

"Amacımız personelimizin bilinç düzeyini artırmak"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu eğitimlerle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Birçok ilden büyük olan ilçemizin buna bağlı olarak iş yükü de fazladır. Çeşitli birim ve departmanlarda görev yapan personelimizle milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken personelimizin iş sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde korumayı da amaçlıyoruz. Bunun için bu eğitim sürecini başlattık. Çok faydalı bir süreç olacak. Sürecin sonunda inşallah tüm personelimiz bilinçlendirilmiş olacak” dedi.