Bağlar Belediyesi parklarda yenileme çalışmaları başlattı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, hava koşullarının düzelmesi ve bahar mevsiminin gelmesiyle ilçedeki mevcut parklarda yenileme çalışmalarına ağırlık verirken, devam eden projeleri de hızlandırdı.

Bağlar Belediyesinden bildirilen açıklamada, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla mevcut parkların bakımının gerçekleştirildiğini belirtildi. Açıklamada, Karanfil 1,Gulan, Rıhan, Aydın Arslan, Kore Gazileri ve Körhat parklarında çim kesimi, ağaç bakımı, park temizliği yapılarak vatandaşların dinlenmesi için yeni banklar monte edildiği, çocuk gruplarının yanı sıra spor aletleri de yenilenerek yeni haliyle vatandaşların hizmetine sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Ekipler, diğer yandan da bozulan parke taşları ve asfalt yenileme çalışması başlattı. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde kaldırım yapım çalışmalarıyla cadde ve sokakları güzelleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mevlana, 5 Nisan, Şeyh Şamil ve Bağcılar Mahallelerinde de bozulan ve tahrip olan parke taşları ve kaldırımlar yürütülen çalışmalarla elverişli hale getiriliyor” denildi.

“300 milyon TL’den fazla yatırım yaptık”

Bağlar’ı son üç yılda hizmet belediyeciliği ile tanıştırdıklarını belirten Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yıl yapacakları çalışmalarla ilçeyi bu alanda zirveye taşımayı amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu, “16 Nisan’da bu kutlu görevde üç yılımızı tamamlamış olacağız. Dolu dolu üç yıl oldu. Bağlar, tarihinde şahit olmadığı hizmet seferberliği ile tanıştı. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğini başarıyla gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. 300 milyon TL’den fazla yatırım yaptık. Milletin kaynaklarını milletin hizmetine dönüştürdük. İlk günkü heyecanla inşallah yolumuza devam edeceğiz” dedi.