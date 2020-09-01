Bağlar belediyesi pandemi tedbirlerini alarak nikah işlemlerine devam ediyor
KORONA VİRÜS SALGININ TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEYE BAŞLADIKTAN SONRA BELEDİYEYE AİT EK HİZMET BİNASININ BAHÇESİNDE OLUŞTURDUĞU SOSYAL MESAFELİ NİKAH ALANI İLE FARKINDALIK OLUŞTURAN BAĞLAR BELEDİYESİ, 5 AYDA 520 NİKAH İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Korona virüs salgının Türkiye’de görülmeye başladıktan sonra belediyeye ait ek hizmet binasının bahçesinde oluşturduğu sosyal mesafeli nikah alanı ile farkındalık oluşturan Bağlar Belediyesi, 5 ayda 520 nikah işlemi gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından sonra vatandaşları mağdur etmemek için belediyenin yeni ek hizmet binasının bulunduğu açık alanda sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları uygulanarak oluşturulan nikah işlemleri alanı sayesinde çiftler yakınları ve sevdikleriyle dünya evine girerken, 5 ayda 520 çiftin resmi nikah işlemleri yerine getirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının bahçesinde oluşturulan alanda nikah işlemleri Belediye Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent tarafından kıyılırken her ay ortalama 50 işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Vatandaşları pandemi riskinden korumak için her türlü önlemi aldıklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, tüm imkanların bu konuda seferber edilmesinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Beyoğlu, ”Açık alanda oluşturduğumuz sosyal mesafeli ve hijyen alan vatandaşlarımızı pandemi riskinden koruduğu gibi nostaljik ve doğal bir hava yaratıyor. Bu şekilde 5 ayda 520 nikah işlemini yerine getirdik. Tüm imkanlarımızla beraber bu hizmete devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun. Yoğun bir ilgi var” dedi.
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