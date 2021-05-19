Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 vatandaşa destek sundu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi döneminde yaptığı sosyal belediyecilik örnekleriyle öne çıktı. İhtiyaç sahibi 69 bin 900 vatandaşa ayni ve nakdi destek sağlandı.

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde sosyal belediyecilik alanında fark oluşturdu. Kapı kapı gezerek vatandaşlarla bir araya gelen, onların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üreten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle sağlanan sosyal destekler binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Şu ana kadar resmi rakamlara göre 69 bin 900 vatandaşa ayni ve nakdi destek sağlanırken, çeşitli nedenlerle çıkan yangınlarda evi yanan 20 vatandaşın evi ya onarıldı ya da beyaz eşya ve benzeri destekler sağlandı. Bu süreçte çocukların eğitimden mahrum kalmaması için de hem tablet desteği hem de belediyeye ait eğitim merkezinden eğitim desteği sağlandı. 10 bin ihtiyaç sahibine ise belediye bünyesindeki giyim mağazalarından giysi desteği verilerek aileler ve çocuklar sevindirildi.

"Samimi duygular bizi başarıya ulaştırdı”

Bugüne kadar gencinden yaşlısına, yetiminden hastasına kadar tüm vatandaşlarla bir araya gelerek gönül seferberliği oluşturduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, siyasi rant hesabı yapmadan yürüttükleri mücadelenin halktan geniş kabul gördüğünü söyledi. Beyoğlu, “Hakkın rızasını kazanmak ve milletin derdiyle dertlenmek amacıyla samimi duygularla hareket ederseniz bunun halkta karşılığı mutlaka olur. Çünkü bu halk kadirşinas bir halktır. Biz 26 ayda bunu sahada yaşayarak gördük. Her kesimden insana gidip kapılarımızı ve imkanlarımızı sonuna kadar açık tuttuğumuz için bu güzel hizmetleri yapmak nasip oldu” dedi.