Bağlar Belediyesi nakliyeden, yemek hizmetine kadar depremzedelerin yanında

"Asrın felaketi" olarak değerlendirilen depremin hemen ardından bütün imkanlarını seferber eden Bağlar Belediyesi, afetzedelere sıcak yemek ve nakliye hizmeti sundu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen yerlerin başında gelen ilçede hayata geçirilen hizmetlerle binlerce vatandaşın hayata tutunmasını sağladı.

İlk depremin hemen ardında afetin meydana geldiği eski Bağlar bölgesine giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla ilk iş olarak koordinasyon merkezi kuruldu.

İlçe genelinde hizmet veren 100 barınma merkezi hayata geçirildi ve depremden etkilenen aileler buralara yerleştirildi.

Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Ek Hizmet Binası’nda aşevi oluşturularak uzman aşçılardan oluşan ekiple sıcak yemek çıkarılmaya başlandı. Her öğün 10 bin insan için sıcak yemek üretip barınma merkezlerine dağıttıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Depremin ilk anında bin 300 personelimizle bütün araç ve gereçlerimizle enkazların başındaydık. Yemek fabrikası kurduğumuz tırda sabah, öğlen, akşam her öğün 10 bin kişilik yemek çıkarıyoruz" dedi.

"Eşya nakli konusunda yardımcı oluyoruz "

Depremden etkilenen vatandaşların çeşitli mağduriyetler yaşadığını da ifade eden Başkan Beyoğlu, hasar görmemiş evlerden eşyalarını almak isteyen vatandaşlara da taşınma konusunda yardımcı olmak istediklerini kaydetti. Beyoğlu, "Nakille başka yere gitmek isteyenler için 200 personeli bu işe ayırdık. Kamyonlarımız, araçlarımız yardım talebinde bulunan, evini taşımak isteyen vatandaşlarımıza araç ve personel, biz de ücretsiz yardımcı oluyoruz. Evlerin ağır hasarlı olmaması şartıyla bu imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.