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Bağlar Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Kurban Bayramı’nda onlarca aileye kurban eti desteğinde bulundu.

DİYARBAKIR 10.07.2022, 15:19
Bağlar Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Kurban Bayramı’nda onlarca aileye kurban eti desteğinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle temin edilen büyükbaş hayvanlar, uzman ekipler tarafından hijyen koşullarda kesildi, taksim edilen etler paketler haline getirilerek dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Kurban kesmenin önemli bir dini vecibe olduğunu dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu durumu iyi değerlendirerek İhtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına et girmesini sağlamak üzere böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

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