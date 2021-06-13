Bağlar Belediyesi, Karacadağ’ın altyapı sorununu ortadan kaldırıyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, bölgenin en büyük kırsal yerleşim yeri olan Karacadağ bölgesinin ulaşım altyapısını 26 ay gibi kısa bir zamanda yenileyerek bölge tarihinin en büyük değişimine imza attı.

37 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 129 kırsal yerleşim yerinden oluşan Karacadağ bölgesinin çehresi Nisan 2019 - Haziran 2021 dönemi arasında AK Partili Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ulaşım altyapısı hizmetleriyle değiştirildi. 26 ayda toplam 450 kilometreyi bulan yeni yol kazandırılarak ilçe tarihi boyunca yapılamayan hizmet bu süreye sığdırıldı. Mahalle ve mezra içi yollar ile bağlantı yollarıyla beraber bu rakamın iki katına çıktığı da ifade edildi.

Ulaşım hizmeti bölge ekonomisine de katkı sağladı

Bölgenin ulaşımda yaşadığı kronik sorunların çözülmesi, bölgede en büyük geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarımın önünü de açtı. Yöre halkı, bu sayede mera ve yaylalara rahatlıkla giderek ürettiği tarım ürünlerinin hasadını da eskisi gibi zorluk yaşamadan yapabiliyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bugüne kadar böyle hizmet görmedik"

Yapılan hizmetlerle halkın yaşam koşullarının iyileştiğini belirten Karacadağ Mahalle muhtarı Adem Karacadağ, ilk kez böyle bir hizmet seferberliği gördüklerini kaydetti. Karacadağ, “Her gün yeni yollar kazandırılıyor. Ekipler, yaz ve kış demeden burada çalışıyor. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bu konuda seferlik ruhuyla çalışıyor. Başta Başkan Beyoğlu olmak üzere Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi ve Fen İşleri Müdürlüğü şefi Remzi Fidan ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.