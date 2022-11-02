Bağlar Belediyesi ilçeye 43 ayda 11 park kazandırdı

Diyarbakır’da, Bağlar Belediyesi, son 3,5 yılda ilçeye 300 bin metrekare değerinde 11 büyük çaplı park projesi kazandırdı.

Belediyeden yapılana açıklamada, Bağlar Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tahsis edilen 92 bin metrekarelik alanda inşa edilen bölgenin en büyük Millet Bahçesi’nin yanı sıra önemli bilim, ilim ve kültür insanlarının isimlerinin verildiği Selahaddin Eyyubi, Ahmedi Hani, Ahmedi Hasi, Bağevi, Cahit Sıtkı Tarancı, fidanlık ve meyve bahçesi, El Cezeri, Ahmed Arif, Celal Güzelses parkları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ismini taşıyan parkın da yer aldığı toplam 11 proje, 43 ayda tamamlanarak bu süreçte 300 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı. Daha önce yapılan parkların modernize edilmesi ve çocuk oyun gruplarının monte edildiği farklı semtlerdeki çalışmalarla beraber 3,5 yılda hayata geçirilen yeşil alan miktarı 350 bin metrekareyi buldu.

Farklı bölgelerde kazandırdıkları park ve yeşil alan projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin kazandığı görünümün Diyarbakır’da ikamet eden vatandaşların yanı sıra ilk kez kente gelen insanların takdirini topladığına dikkat çekti.

Beyoğlu, “ Bütün bunları hayata geçirmek kolay olmadı. Belediyemizin imkanlarıyla gerçekleştirdik. Hepsinde büyük bir emek var. Gece gündüz demeden çalışan belediyemizdeki uzman ekiplerin ve çalışanlarımızın başarısıdır. Parklarımız ışıl ışıl görüntüleriyle görenlere huzur veriyor. Günün her saatinde ziyaretçi akını var. İnsanlar aileleriyle gelip huzur buluyor. İlk kez Diyarbakır’a gelen insanlar da oluşan bu güzellikleri takdir ediyor. Bize bu konuda mesajlar geliyor. Tabi ki kentimiz ve ilçemiz adına mutlu oluyoruz “ dedi.