Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileleri bayram öncesinde sevindirmeye devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla ilçede tespit edilen 100’e yakın çocuk ve çok sayıda aileye belediyenin giyim mağazası üzerinden yeni bir giyim desteği sağlandı.

Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği şiarıyla hareket eden AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bulunan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Aralarında 100’e yakın çocuğun bulunduğu çok sayıda aile Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla önce tespit edildi, ardında belediyenin ek hizmet binasına davet edildi. Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşları karşılayarak bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Beyoğlu, daha sonra çeşitli kalemlerden oluşan giyim ürünlerinin bulunduğu çantaları ailelere takdim etti.

“Milletin kaynakları milletin hizmetinde”

Belediyenin imkanlarının aslında milletin öz kaynakları olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Kadirşinas halkımızın en tabii hakkı olan imkanları yine halkımızın hizmetinde değerlendirmeye devam ediyoruz. Bayrama has bir çalışma değil aslında. Biz normalde yılın her günü ve her döneminde bu sosyal dayanışmayı ortaya koyuyoruz. Bayram öncesinde de bu konuda ihtiyaç sahiplerini tespit ederek bayramlık olarak ifade ettiğimiz hediyelerini takdim ettik. Yeter ki milletimiz, çocuklarımız mutlu olsun. O yeter bize” dedi.