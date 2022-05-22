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Bağlar Belediyesi Gül Parkı, değişik aktivite alanlarıyla huzurun adresi oldu

AK Partili Bağlar Belediyesi tarafından yürüyüş parkuru, spor alanları ve spor sahalarıyla takviye edilen Gül Parkı, bir çok aktivitesiyle her yaştan insanın huzur bulduğu alan haline geldi. Baharın gelmesiyle beraber 29 gül çeşidinin enfes kokularıyla donattığı parkta sabahın ilk ışıklarında kadınlar yaşam için spor yapıyor, gün içinde de gençler ve çocuklar basketbol,minyatür sahada futbol ve voleybol oynayarak eğlenceli zamanlar geçiriyor.

DİYARBAKIR 22.05.2022, 14:05
Bağlar Belediyesi Gül Parkı, değişik aktivite alanlarıyla huzurun adresi oldu

AK Partili Bağlar Belediyesi tarafından yürüyüş parkuru, spor alanları ve spor sahalarıyla takviye edilen Gül Parkı, bir çok aktivitesiyle her yaştan insanın huzur bulduğu alan haline geldi. Baharın gelmesiyle beraber 29 gül çeşidinin enfes kokularıyla donattığı parkta sabahın ilk ışıklarında kadınlar yaşam için spor yapıyor, gün içinde de gençler ve çocuklar basketbol,minyatür sahada futbol ve voleybol oynayarak eğlenceli zamanlar geçiriyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, Diyarbakır’ın her tarafının bu güzel projelerle donatılmasını talep etti. Diyarbakır’da bahar önceki yıllara oranla geç de olsa geldi, vatandaşlar huzuru Bağlar Belediyesince hayata geçirilen çok amaçlı Gül Parkı’nda buldu. Bağcılar Mahallesinde bulunan parkta sabahın ilk ışıklarından itibaren başlayan insan sirkülasyonu ,gece saatlerine kadar devam ediyor. Yaşlılar, hastalar, aileler ve çocuklar gün boyu burayı tercih ederek enfes gül ve çiçek kokuları eşliğinde nefes alarak huzur buluyor, spor aktiviteleriyle yaşam boyu spor imkanlarından yararlanıyor.

“Her gün gül bahçesi içerisinden geçiyoruz”

Çocuğu ve annesiyle beraber gezintiye çıkan genç anne Meryem Çelik, ”Evimizin burada olması bizim için büyük şans. Her gün gül bahçesinden geçiyoruz. Gerçekten insana huzur veriyor. Çok mutlu oluyoruz. Hem manzarası, hem huzur veren kokular. Çiçek ve gül çeşitlerinin isimlerini bilmiyoruz. Biz hepsine gül diyoruz. Bu güzel hizmet için belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Keşke bu bahçeler kentin her tarafında hayata geçirilse. Diyarbakır için çok güzel olur” dedi.

“İnsanı büyüleyen muhteşem bir manzarası var”

Kızıyla beraber video çekerek sosyal medyada bu güzel manzarayı paylaşan Mehmet Demir, ”Burayı ilk defa gördüm, hayran kaldım. Büyüleyici bir manzarası var. Etkilenmemek mümkün değil. Belediyenin hizmeti çok güzel. Diyarbakır’ın her yerinde böyle güzel gül bahçeleri yapılsa, insanımız bundan yararlansa ne güzel olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum. İşte Diyarbakır budur” diye konuştu.

Bağlar Belediyesi, parktaki güllerin korunması ve parkın temiz tutulması için bir dizi önlem aldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla parkta görevlendirilen personel, bir yandan mevsim koşullarına göre gül ve çiçek çeşitlerinin bakım ve yenilemesini yaparken, yürüyüş parkuru ve spor alanları da temiz tutuluyor. Görevliler, zarar vermeye çalışan vatandaşları uyararak bölgede ilk ve tek olan parkı korumaya çalışıyor.

Belediye tarafından hayata geçirilen yürüyüş yolunda daha çok ev kadınları ve çeşitli rahatsızlığı bulunan her yaştan insan sabah saatlerinde oksijenden faydalanarak yaşam için spor yapıyor. Parkın bitişiğinde hayata geçirilen mini spor tesisinde ise gençler ve çocuklar basketboldan voleybola kadar değişik branşlarda spor yaparak zaman geçiriyor.

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