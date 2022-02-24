Bağlar Belediyesi ‘Gençlik Müdürlüğü’ kuruyor

Diyarbakır AK Parti Bağlar Belediyesi, ilçe belediyeleri arasında bir ilk olmak üzere gençlerin düşünce, öneri ve sorunlarını değerlendirmek üzere “Gençlik Müdürlüğü” kurma kararı aldı.

AK Parti Bağlar Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Mahalle Bizim, Gençlik Bizim” programına Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gençlere verdikleri önemin göstergesi olarak böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Gençleri yaşamın her alanına katmak ve onlardan istifade etmek gerektiğini anlatan Beyoğlu, “Siz olmazsanız, gençlik olmazsa toplumun da önemi yok, partilerin de önemi yok. Gençlik varsa hayat vardır, gençlik varsa hayat güzeldir, gençlik varsa sohbet güzeldir, gençlik varsa kardeşlik ve muhabbet güzeldir. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Çeşitli zaman ve mekanlarda bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Sizlere her zaman ihtiyacımız var. Son bir yılda gençliğe verilen değer ve önemi şayet son 20 yılda ortaya koymuş olsaydık Türkiye’deki gençliğin yüzde seksenini kazanmış olurduk” dedi.