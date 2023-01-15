Bağlar Belediyesi fırsatçılara göz açtırılmadı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi Zabıta Ekipleri, fiyat fırsatçılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Zincir marketlerin de yer aldığı gıda tedarikçilerine etiket kontrolü yapan ekipler, fırınları gramaj, okul kantinlerini de hijyen ve kalite denetiminden geçirdi.

Özellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerden gelen şikayetler üzerine Bağlar ilçesinin genelini çevreleyen çok amaçlı denetim çalışması gerçekleştirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla ilçenin dört bir tarafına dağılan zabıta ekipleri, gıda tedarikçilerine yönelik ani baskınlar yaptı. Zincir marketler, et marketler, kasaplar, fırınlar ve okul kantinleri tek tek denetlendi.

Son kullanma tarihlerinden fiyat ve etiket kontrolü ile hijyen ve çalışma koşullarına kadar bir çok alanda denetimler yapılarak, tespit edilen ihmaller için yasal süreç başlatıldı. Vatandaşları hem maddi olarak mağdur eden hem de sağlık koşullarını hiçe sayan işletmeler uyarıldı.

Halkın mağdur edilmesine yönelik tutum ve davranışlara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Beyoğlu, "Bizim niyetimiz ceza vermek değil, vatandaşlarımızın mağdur edilmesinin önüne geçmektir. İşini doğru yapan esnafa saygımız sonsuzdur. Bu çalışmalarla aynı zamanda işini düzgün yapan ahlaklı ve prensipli esnafımızı da koruyoruz. Kimsenin vatandaşlarımızı mağdur etmeye hakkı yok. Denetimlerimiz kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.