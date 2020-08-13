Bağlar Belediyesi esnafın talebine kayıtsız kalmadı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, esnafın talebi üzerine özel mülk olduğundan dolayı belediyenin sorumluluğu altında bulunmayan ilçedeki peynir pazarının çatısını temizleyerek pazar esnafı için daha hijyenik bir hale getirdi. Çevrede bulunan esnaf duyarlı davranışı nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Bağlar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde pazarın bulunduğu caddeyi uzun yıllar sonra asfaltlayarak kullanışlı hale getirmişti.

Çevrede yaşayan vatandaşların gelişi güzel bir şekilde attığı çöplerle kirlenen çatının kötü koku yaydığını belirten esnafın talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu alanın temizlenmesi için talimat verdi. Temizlik müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma ile pazarın bulunduğu binanın çatısını çöplerden arındırarak sağlıklı ve steril bir hale getirdi.

Vatandaşlara çöp uyarısı

Temizlik ekipleri, çevre kirliliğine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gelişi güzel şekilde atılan çöplerin burada birikerek çevreye kötü kokular yaydığını ve hem esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşları rahatsız ettiğini belirten ekipler, çöp atılmaması konusunda çevre binaların sakinlerini duyarlı davranmaya davet etti. Çöplerin yaydığı kötü kokudan dolayı sağlık açısından risk altında bulunduklarını, çevredeki vatandaşların sorumsuzca hareket ederek burayı kirlettiğini dile getiren pazar esnafı, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye temizlik ekiplerine teşekkür etti.

“Esnafımızın her türlü talebinin başımızın üzerinde yeri var”

Esnafın şikayetini konu alan yerin özel mülk olduğunu ve belediyenin sorumluluğunda bulunmadığını hatırlatan Başkan Beyoğlu, esnafın ve vatandaşın sağlığını ve huzurunu düşünerek gerekli çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Beyoğlu, ”Esnafın yaşadığı sorunları kendi sorunlarımız olarak kabul ediyoruz. Onların her türlü taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız çevre temizliği konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeleridir. Gelişi güzel şekilde çöp ve atık atmaya son verelim. Esnafımızı huzursuz etmeye kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.