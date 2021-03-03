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Bağlar Belediyesi, eğitim merkezini aktif hale getirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanlarıyla yenilenerek teknik imkanlarla donatılan ve üniversite adaylarının ücretsiz eğitim gördüğü eğitim merkezinde TYT-AYT kurslarına katılan öğrencileri ziyaret ederek moral desteği sağladı.

DİYARBAKIR 03.03.2021, 13:18
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Bağlar Belediyesi, eğitim merkezini aktif hale getirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanlarıyla yenilenerek teknik imkanlarla donatılan ve üniversite adaylarının ücretsiz eğitim gördüğü eğitim merkezinde TYT-AYT kurslarına katılan öğrencileri ziyaret ederek moral desteği sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme programına göre korona virüs tablosunda mavi haritada risk derecesi düşük olan Diyarbakır’da eğitim faaliyetleri uzun bir aranın ardında yeniden başlarken, Bağlar Belediyesi teknik imkanlarla donatarak yenilediği eğitim merkezini 150 öğrencinin katıldığı TYT-AYT kursu ile startı verdi. Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan eğitim merkezini ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yeni dönem için başarı dileğinde bulundu. Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nun da katıldığı programda maddi imkanı elverişli olmayan öğrencilere ayrıca belediyenin imkanlarıyla ücretsiz eğitim seti ve kitaplar dağıtıldı. Öğrencilerin derslerden kalan fazla zamanlarında kitap okuması için de aynı binada bulunan kütüphane modernize edilerek hizmete sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletip öğütlerde bulundu

Öğrencilere eğitim konusunda öğütlerde bulunan Başkan Beyoğlu, ülkesine, milletine ve insanlığa yararlı olacak nesiller yetiştirmeyi ilke edinerek eğitim faaliyetlerine tam destek verdiklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimin önemine sıklıkla vurgu yaparak bu alanda cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını hayata geçirdiğini belirten Beyoğlu, “Ekonomik koşulları iyi olmayan 150 evladımız burada tam teşekküllü, teknik imkanlar ve uzman eğitimcilerin desteğiyle inşallah iyi eğitim alarak hedefledikleri başarıya ulaşacak. Diyarbakır’ımızda hamdolsun iyi bir mücadele ve tedbirlerin sonunda korona virüs verileri düzelmiş olup mavi haritada yani düşük riskli grupta yer alıyoruz. Milletimizin ve ailelerinizin sizlerden beklentisi var. Tabi bizim arzumuz da sizlerin başarılı olarak ülkesine ve insanlığa yararlı evlatlar olmanızdır. Bunun için hiçbir imkanı esirgemedik, bundan sonra da hep yanınızda olacağız” dedi.
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