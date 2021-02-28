Bağlar Belediyesi eğitim merkezi özel okulları aratmıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilen ancak pandemi nedeniyle ara verilen eğitim merkezi, yüz yüze eğitim öncesinde modernize edilerek teknik imkanlarla donatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağını açıklamasından sonra harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen belediyenin eğitim merkezinin modernize edilerek teknik imkanlarla eğitim için hazır hale getirilmesini istedi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan hummalı çalışma ile sınıflar seyreltilmiş düzene uyarlanarak teknik açıdan modern hale getirildi.

Tüm ihtiyaçlarını belediye karşılıyor

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, pandemi kurallarının uygulanacağı 11 sınıfta alanında uzman öğretmenlerle TYT ve AYT kurslarına hazırlanacak. Sınavlar için zamanın az olması nedeniyle müfredat da bu takvime göre işlenecek. Eğitim merkezindeki kütüphanenin yanı sıra kitap ve kırtasiye ihtiyaçları da yine belediye tarafından öğrencilere ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.

İlk yılında yüzde 90 gibi ciddi bir başarı sağladıkları TYT-AYT kurslarının maddi imkanı olmayan öğrenciler için umut ışığı olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Eğitim merkezimizi yüz yüze eğitim için en iyi şekilde hazırladık. Öğrenci kardeşlerimizin tüm ihtiyaç ve giderlerini ücretsiz temin ediyoruz. Özel okul ve kurslara gitme imkanı olmayan çocuklarımız burada huzurlu bir ortam ve kaliteli eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanacak. Hedefledikleri başarıyı elde edeceklerine inanıyoruz” dedi.