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Bağlar Belediyesi destek verdi öğrenciler üniversitelere yerleşti

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi tarafından 2019 yılında düz kütüphaneden çok amaçlı modern eğitim merkezine çevrilen eğitim merkezinde 68 öğrenci üniversitelere kayıt yapma hakkı kazandı.

DİYARBAKIR 22.08.2022, 17:04
Bağlar Belediyesi destek verdi öğrenciler üniversitelere yerleşti

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi tarafından 2019 yılında düz kütüphaneden çok amaçlı modern eğitim merkezine çevrilen eğitim merkezinde 68 öğrenci üniversitelere kayıt yapma hakkı kazandı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında modern teknik imkanlarla donatılan belediyeye ait eğitim merkezinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı yüzdesi, bir çok özel okul ve özel kursu geride bıraktı. Huzurlu bir ortamda sınava hazırlanan üniversite adayları yüzde 85 başarı elde etti. 68 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine kayıt yapma hakkı kazandı.

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