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Bağlar Belediyesi çarpık kentleşme alanlarındaki çöpleri temizledi
Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, çarpık kentleşme sonucu boş alanlarda biriken çöpleri topladı.
DİYARBAKIR 31.08.2022, 17:42
Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, çarpık kentleşme sonucu boş alanlarda biriken çöpleri topladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan Mahallesi’ndeki metruk yapı yıkımlarından sonra oluşan alan, çöp yığınına dönüşmesi sonucu çevreden yoğun şikayet aldı. Şikayetlerle birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla belediyenin temizlik ekiplerince hafriyat ve çöp çıkarılarak temizlendi.
Sokak sakinleri, oluşan görüntüden çok şikayetçi olduklarını dile getirerek bu yüzden huzursuz olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, yapılan çalışmalar nedeniyle başkan Beyoğlu’na teşekkür ettikleri belirtildi.
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