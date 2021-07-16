Bağlar belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain saldırının yaşandığı geceyi konu alan Şafak Vakti filmi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da gösterime girdi. 5 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimine karşı halkın ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan film için anlamlı destek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan geldi.

Beyoğlu, bilet hediye ederek çeşitli ikramlarda bulunduğu ilçedeki 100 genç ile birlikte anlamlı filmi sinemada izledi. Bir alışveriş merkezindeki film seansında gençlerle birlikte resim çekerek davete katıldıkları için teşekkür eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, ülkeye karşı girişilen ihanet sarmalı ve milletin verdiği mücadelenin önemine dikkat çekmek için böyle bir düşünceyi hayata geçirdiklerini söyledi.

“5 bin insanımızı sinema ile buluşturacağız”

Beyoğlu, ”O gece milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zalime korku ve mazluma güven veren güçlü liderliğinde tüm unsurlarıyla bu hain kalkışmaya karşın durarak bütün dünyaya örnek olacak bir zafer elde etti. İletişim Başkanlığı’mızın desteğiyle hazırlanan bu filmi bu anlamda kıymetli bulduğumuz için ilçemizdeki gençlerin izlemesini istedik. İlk etapta 100 kişi ile beraber izledik. İnşallah 5 bin kişiye sinema ile buluşma imkanı tanımış olacağız. Şuurlu bir tutum sergileyen gençlerimize teşekkür ediyorum. Milli ve manevi değerler konusunda hassas olan nesillerimiz oldukça Allah’ın izniyle milletimizin istikbali güvendedir” dedi.

Filmi çok beğendiklerini belirten gençler, böyle bir imkanı sağladığı için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.