Bağlar Belediyesi 41 ayda 300 bin metrekare yeşil alan oluşturdu

Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin eserlerinde önemli yer vererek övdüğü Diyarbakır’ın üzüm ve bağ kültürü Bağlar Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde yeni bir konseptle canlandırıldı. 35 bin metre karede onlarca üzüm çeşidi ve yüzlerce bağdan oluşacak şekilde aynı zamanda sosyal ve dinlenme alanları eklenerek hayata geçirilen proje tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Osmanlı döneminde gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretlerinde kentin tarihi dokusu ve insanının misafirperverliğine vurgu yaparken, Bağlar ilçesine adını veren bağ kültürüne de önemli yer veriyor. Bölgenin üzüm bağları ve ağaçlar nedeniyle görkemli bir tablo sunduğunu dile getiren dünyaca bilinen seyyahın altını çizdiği o kültür, 1960’lı yıllarda başlayan çarpık kentleşmenin sonucu olarak eski Bağlar bölgesinde tarihe karıştı. Bağlar Belediyesi ise 1 yıl önce yapımına başlayarak tamamladığı proje ile bu kültürü yeni bir konseptle canlandırdı. Hem bağ evi hem park ve sosyal alan olarak tasarlanan proje, kentin gelişen bölgesi Bağcılar’da 35 bin metrekarelik alan üzerinde yöreye ait üzüm çeşitleriyle inşa edilerek 1 yılda tamamlandı. Projede üzüm be bağ çeşitlerinin yanı sıra ailelerin dinlenebileceği sosyal donatı alanları da yer alıyor.

Projenin açılışı düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği açılışta yapılan sunumla projenin amacı hakkında bilgilendirme yapıldı. Açılışa Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Beyoğlu, Bağlar halkına eski anıları yaşatacak şekilde Bağevi parkı açılışını yaptıklarını söyledi. Bağevi parkıyla birlikte aynı zaman Bağevi sosyal tesisini de kurduklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, “Buradaki amacımız Bağlarda oturan ailelerimiz çocuklarıyla, eşleriyle, dostlarıyla buraya gelip hem Bağevi’nde otursunlar, hem de sosyal tesisimizde güzel bir şekilde yararlanıp huzurlu bir şekilde vakit geçirsinler. Bağlar nezih bir halktır. Halkımız için çalışıyoruz. 3,5 yıl, 41 ay oldu, gece gündüz Bağlarımız için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde Bağlar’ımız da yaklaşık 120 bin metrekarelik bir yeşil alan ardı. Hamdolsun 41 ayda biz 300 bin metrekare ek yaparak şu anda 420 bin metrekarelik yeşil alan Bağlar’da mevcuttur. Bağlarımız oksijen deposu haline gelmiştir. Bağlar halkımız rahat bir şekilde parklarımızdan yararlanıp, zaman geçirerek sıcak havalarda rahat bir şekilde serinlenebilirler. Özellikle bu Bağevi parkımızda aynı zamanda 22 üzüm çeşidi mevcuttur” dedi.