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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
Diyarbakır’ın AK partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyerek, talimatları verdi.
DİYARBAKIR 06.05.2022, 15:14
Diyarbakır’ın AK partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyerek, talimatları verdi.
Bayram sonrası ilk halk buluşmasını 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi’nde gerçekleştiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla buluştu. Başkan Beyoğlu, vatandaşlara bir yandan belediyenin hizmetlerine ilişkin memnuniyetlerini sordu, diğer yandan da kendisine iletilen sorunların kısa zamanda çözümü için telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Sahada en iyi hakemin halk olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Bazen bizim göremediklerimizi halkımız daha iyi görebiliyor. Biz de buralara gelince hem istişare ediyoruz, hem kendi gözlemlerimizle de tespitlerde bulunuyoruz” dedi.