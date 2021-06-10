Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya’nın hayalini gerçekleştirdi

AK Partili Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisine ulaşan ailenin talebi üzerine engelli olan 6 yaşındaki İklimiya Kılıç’a tekerlekli sandalye hediye etti.

Diyarbakır’da toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal ve gönül belediyeciliği örnekleriyle öne çıkan Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez yürüme güçlüğü çeken minik bir kız çocuğunun yüzünü güldürdü. Engelli olan 6 yaşındaki İklimiya Kılıç’ın durumunu kendisine ulaşan ailesinden öğrenen Başkan Beyoğlu, hemen harekete geçti. Temin edilen araç Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Güzel Kızoğlu tarafından aile ziyaret edilerek minik İklimiye’nin hizmetine takdim edildi.

Heyecanla tekerlekli sandalyeye binen İklimiya mutluluk pozları verirken, baba Recep Kılıç, kızının tekerlekli sandalyedeki mutlu pozunu paylaşarak Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise,"Minik kızımız bir nebze de olsa mutlu olduysa bu bize yeter" ifadelerini kullandı.