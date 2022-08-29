Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışan iki aileye Başkan Hüseyin Beyoğlu destek oldu. Beyoğlu, 2 genç anne ve 5 küçük çocuğun olduğu ailelerin ayni ve nakdi ihtiyaçlarını temin etti. Aileyi ziyaret ederek ayni ve nakdi destek sağlayan Beyoğlu, imkanlar dahilinde bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattıklarına vurgu yaptı.