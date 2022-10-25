Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fatih, Kaynartepe, Yeniköy ve Mevlana Halit Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek belediyenin hizmetlerini değerlendirdi. Daha önce hizmetten mahrum bırakılmış cadde ve sokakları 43 ayda hizmetle tanıştırdıklarını belirten Beyoğlu, ”Hamdolsun hizmete susamış halkımızı hak ettiği hizmetlerle tanıştırdık. Yapmış olduğumuz en önemli hizmetin ise günün her saatinde vatandaşlarımızla iç içe olarak gönüller kazanmış olmamız olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın coşkulu şekilde karşılanmasına gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızda bu tablo karşısında çok memnun kaldı” dedi.

Beyoğlu, “43 ayda 600 bin asfaltlama yaptık. Kırsalda yolu olmayan yerleşim yeri bırakmadık. Merkezde 300 bin metre kareden fazla yeşil alan kazandırdık. Eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve geriye kalan tüm belediyecilik hizmetlerinde her şeyden önce zihniyet devrimi yaptık, değişim ve dönüşüme imza attık. Tüm sorunları çözdük mü? Tabi ki hayır. Uzun yılların ihmali olan sorunları 43 ayda kimse çözemez. Ama tahmin edilenden çok daha fazla mesafe kat ettik. Bunu biz söylemiyoruz, sahadaki halkımız görüyor ve yaşıyor. Gönül, hizmet ve sosyal belediyecilik hedefimiz vardı. Hepsinde de başarılı olduk. Benim için en önemli başarı hiç şüphemiz sosyal ve gönül belediyeciliği oldu diyebilirim. İstediğiniz kadar yol yapın, park yapın, proje hayata geçirin. İnsanların gönlüne dokunmadıktan sonra hepsi geçersiz kalır. Biz hem hizmet yaptık, hem gönüller inşa ettik. Derdine deva olmaya çalıştığımız her vatandaşımızın mutluluğu bizi fazlasıyla mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.