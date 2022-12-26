Bağıvar mahallesine 2 bin 400 metre sıcak asfalt

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 yıldır yol ve kaldırım hizmeti yapılmayan Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım ağından yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, Sur ilçesinin en büyük mahallesi olan Bağıvar’da sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Alt temel çalışmasını tamamlayan ekipler, 2 bin 400 metre yola sıcak asfalt döktü.

Bağıvar Mahalle Muhtarı Mehmet İhsan Turan 1994 yılında belde belediyesi tarafından yol ve kaldırım çalışması yapıldığını ve o günden bu güne bozulan yollarda sadece lokal düzeltmeler yapıldığını söyledi. Yolun medeniyet ve hizmet demek olduğunu belirten Turan, kentteki yol yapım çalışmaları çerçevesinde Bağıvar’ın da güzel bir hizmete kavuştuğunu ifade etti.