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Babasının adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ana sınıfı öğretmenliğini yapan Ebru Tuncay, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden babası Kürşat Tuncay adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı.

DİYARBAKIR 01.12.2020, 13:00
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Babasının adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ana sınıfı öğretmenliğini yapan Ebru Tuncay, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden babası Kürşat Tuncay adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli Kürşat Tuncay yaklaşık 1 ay önce Çanakkale’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Yakın zamanda kaybettiği babasını unutmayan ana sınıfı öğretmeni Ebru Tuncay, babasının adını, görevli olduğu okulun bahçesinde yaptığı çeşmeye verdi.

Vatandaşlar, örnek davranışı nedeni ile Ebru Tuncay’a teşekkür ederek Kürşat Tuncay’a Allah’tan rahmet diledi.
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