Babanın, oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddia edildi

Diyarbakır’da yaşayan anne D.K., velayeti kendisinde olan oğlu İbrahim O.’nun “kişisel ilişki” kararıyla babasında olduğu zaman çocuğunun vücudunda babası tarafından sigara söndürüldüğünü ileri sürdü. Baba ise iddiaları reddederek annenin yaptığı iddia etti.

Diyarbakır’da yaşayan D.K., 2017 yılında eski eşi M.S.O.’dan boşandı. Mahkeme kararıyla ikisi engelli üç çocuğunun velayeti anneye verildi. Mahkeme, velayeti annede olan çocukların “kişisel ilişki” kararıyla babayla görüşmelerini uygun gördü. Anne D.K., 9 yaşındaki işitme engelli oğlu İbrahim O.’nun Temmuz ayında kişisel ilişki kararıyla babasında olduğu sürede, oğlunun beyanıyla eski eşinin çocuğunun vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Eski eş M.S.O. ise iddiaları reddederek annenin yaptığını iddia etti.

Temmuz ayı boyunca mahkeme onayıyla kişisel ilişki kararı olduğunu hatırlatan anne D.K., 23 Temmuz’da çocuğunun ikinci eşinin yanına gittiğini iddia etti. D.K., “Saat 17.00 sıralarında eşim aradı. ‘Çocuk geldi’ dedi. Benim büyük çocuğum da bir haftadır babadan kaçarak bana geliyor. Ben büyüğü sandım. ‘Yok, İbrahim gelmiş. Ağlıyor, babama gitmek istemiyorum. Babam beni dövüyor’ Çocuğu aldığım gibi çocuk şubeye götürdüm. Oradan darp raporu aldık. Bu izleri kimin yaptığını sorduğumuzda ‘Babam yaptı’ dedi. İlkin sigara sönüklerini fark etmedim. Üstünde tişört vardı. Doktor raporunda da üstünü tamamen soymadık. Kısmen çıkarttık. Eve getirdim, duş aldırdım. Baktım izler var. Buralarına ne oldu dedim. ‘Babam sigara söndürdü’ dedi” ifadelerinde bulundu.

“Yeniden velayet davası açtım”

Eski eş M.S.O ise çocuğun vücudunda sigara izleri varsa bundan haberi olmadığını savundu. M.S.O, “Tam hatırlamıyorum, sanırım üç gün önce annesi tarafından alıkonuldu. Götürüldükten sonra bu çocuk hastaneye götürülüyor. Rapor alınıyor ve vücudunda herhangi bir sigara izi yok. Sigara söndürme olayı varsa anne kendisi yapmıştır. İbrahim ve Mehmet isimli çocuklar benim yanımda. Mehmet iki yıldır annesinin yanına gitmiyor. Kendisi de almıyor. İbrahim’i istemesinin nedeni de şu; çocuk yanımda kaldığı için kendisinin almış olduğu bakıcı ücretini başvurup iptal ettirdim. Kendisi tekrardan bu bakıcı ücretini almak için böyle bir yola başvuruyor. Ayrıyeten yeniden velayet davası açtım. Velayet davasını kaybetmemek için bu tür yollara başvuruyor” şeklinde konuştu.