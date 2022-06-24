Aziziye Deresi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce Yenişehir ilçesinde bulunan Aziziye Deresi’nde atıksu sorununu çözmek amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Aziziye ve Gürdoğan mahallelerinde çarpık yapılaşmadan kaynaklı atıksuların deşarj edilememesi nedeniyle ortaya çıkan koku ve sağlıksız görüntüleri yürüttüğü çalışmayla gideriyor. “Kayapınar-Yenişehir Kısmi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi” çerçevesinde ekipler, Silvan yolu üzerinde Karayolunun altından yatay sondaj çalışması yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Projenin bölgenin altyapısını güçlendirdiğini belirten Tutşi, “Uzun yıllardır burada kaçak yapılaşma nedeniyle kanalizasyon ve koku sorunu yaşanıyordu. Problemi çözmek amacıyla büyük bir proje başlattık. Proje ile hem bölgedeki altyapı hattı rahatlayacak hem de Dicle Nehri’nin kirlenmesi önlenmiş olacak. Vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla en iyi hizmeti yapmanın gayretindeyiz” dedi.