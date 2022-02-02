Ayakkabı tasarımcısı İnce’den doğru ayakkabı seçimi ile ilgili tavsiyeler

Ünlü ayakkabı tasarımcısı Hüseyin İnce ayakkabıların neden ergonomik olması gerektiğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Hüseyin İnce yaşanan ayak problemlerinin azaltılması için ergonomik ayakkabıların tercih edilmesine gerektiğine değindi. Ayakların bakımının ihmal edilmesi ya da uygun olmayan ayakkabıların satın alınması ayakta bazı problemlere yol açtığını belirten İnce, “Ayaklarınızın sağlıklı bir yapıda olması, aktif hareket edebilmeniz açısından son derece önemli. Karmaşık bir formata sahip olan ayakların içerisinde 33 adet eklem 26 adet kemik ve 100 üzerinde kas bulunmakta. Ayakların bakımının ihmal edilmesi ya da uygun olmayan ayakkabıların satın alınması ayakta bazı problemlere neden olmakta. Uygun olmayan ayakkabılar ayaklarda denge ve destek bozukluklarına neden olmaktadır. Buna ek olarak vücudun duruşunu da etkilemekte. Yaşanan ayak problemlerinin azaltılması amacı ile ergonomik ayakkabılar tercih edilmeli” dedi.

“Ayak ağrıları zamanla kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor”

Ayak sorunlarının kişilerin otoritesini ve sosyal aktivitelerini de etkilediğini aktaran İnce, ”Bazı insanlar uygun olmayan ayakkabıların yalnızca ayaklar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor. Ancak bu yanlış ayakkabıların rahatsız hissettirmesi yalnızca ayakları etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda beli, dizi ve kalçayı da etkisi altına alıyor. Ayak sorunları kişilerin otoritesini ve sosyal aktivitelerini de etkiliyor. Ayak içerisinde yaşanan ağrılar zamanla DM ve bazı kalp hastalıklarına davetiye de çıkarabiliyor. Bu nedenle doğru bir ayakkabı almaya normalden daha fazla özen göstermeliyiz. Doğru bir ayakkabının kişiyi çekiç ayak, mantar tırnak ve buna benzer hastalıklardan da koruyor” şeklinde konuştu.